«اليونيسف»: 20 ألف وصلة مياه للأسر الريفية الأكثر احتياجا عبر «القرض الدوار»

قال المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إن التعاون مع اليونسيف في برنامج القرض الدوار يمثل خطوة مهمة لتوصيل خدمات المياه والصرف الصحي للأسر الأكثر احتياجا، مشيرا إلى ضرورة تعزيز الوعي بأهمية ترشيد استهلاك المياه واستخدام شبكات الصرف الصحي بطريقة آمنة، وذلك من خلال برامج توعوية تستهدف كافة شرائح المجتمع، وخاصة في المناطق الريفية.

برنامج القرض الدوار السبيل الأمثل لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة

وأضاف رسلان، خلال ورشة العمل التي استضافتها شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر حول برنامج القرض الدوار، التي منظمة «اليونيسف» بالتعاون مع الشركة القابضة لمياه الشرب، وذلك على مدار 3 أيام، أن التكامل بين الجهود الحكومية والدولية والمجتمع المدني هو السبيل الأمثل لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة في قطاع المياه والصرف الصحي.

«القرض الدوار» نجح في توصيل أكثر من 20 ألف وصلة للأسر الأكثر احتياجاً

من جانبه، أوضح الدكتور إيهاب جبريل، مدير برنامج المياه والإصحاح البيئي بمنظمة اليونيسف، أن برنامج القرض الدوار بدأ منذ أكثر من 18 عاماً ونجح في توصيل أكثر من 20 ألف وصلة للأسر الأكثر احتياجاً، بالإضافة إلى رفع وعي المواطنين بأهمية ترشيد استهلاك المياه.

تخفيف الأعباء عن المواطنين

وأشار اللواء أحمد محمد رمضان، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، إلى أن برنامج القرض الدوار يهدف إلى توصيل مياه الشرب والصرف الصحي للأسر الأكثر احتياجاً، مضيفا أن هذه البرامج تلعب دوراً مهماً في تخفيف الأعباء عن المواطنين محدودي الدخل.

ومن جانبه، أكد الدكتور صبري خالد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالأقصر، التعاون الدائم والمستمر مع شركة مياه الأقصر في العديد من المجالات التي تخدم المنظومة التعليمية وأبنائنا الطلاب، حيث تعتزم شركة مياه الأقصر فتح خط إنتاج ملابس بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم لتوفير ملابس للطلاب في كافة المراحل التعليمية، وإقامة معرض دائم لإتاحة شراء تلك الملابس للطلاب مع دراسة إمكانية التقسيط لأولياء الأمور، في إطار الدور المجتمعي للشركة.