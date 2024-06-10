مالاوي: اختفاء طائرة تقل نائب الرئيس و9 أشخاص وفشل الاتصال بها
كتب:
عمرو هلال
07:53 م | الإثنين 10 يونيو 2024
طائرة مالاوي
أعلنت رئاسة مالاوي عن اختفاء طائرة تقل نائب الرئيس و9 أشخاص، مؤكدة أن الرئيس ألغى رحلته لجزر الباهاما، موضحة أن الطائرة اختفت بعد فشلها في الهبوط الذي كان مقررا اليوم في مطار مزوزو الدولي، حسبما أفادت «القاهرة الإخبارية».
وأوضحت رئاسة مالاوي أن الرئيس أمر جميع الوكالات الإقليمية والوطنية، بإجراء عملية بحث وإنقاذ فورية، لتحديد مكان الطائرة.
وأضافت رئاسة مالاوي: «فشل جميع الجهود التي بذلتها سلطات الطيران للاتصال بالطائرة، منذ اختفائها عن الرادار».