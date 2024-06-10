مالاوي: اختفاء طائرة تقل نائب الرئيس و9 أشخاص وفشل الاتصال بها

أعلنت رئاسة مالاوي عن اختفاء طائرة تقل نائب الرئيس و9 أشخاص، مؤكدة أن الرئيس ألغى رحلته لجزر الباهاما، موضحة أن الطائرة اختفت بعد فشلها في الهبوط الذي كان مقررا اليوم في مطار مزوزو الدولي، حسبما أفادت «القاهرة الإخبارية».

وأوضحت رئاسة مالاوي أن الرئيس أمر جميع الوكالات الإقليمية والوطنية، بإجراء عملية بحث وإنقاذ فورية، لتحديد مكان الطائرة.

وأضافت رئاسة مالاوي: «فشل جميع الجهود التي بذلتها سلطات الطيران للاتصال بالطائرة، منذ اختفائها عن الرادار».