رويترز: اختفاء طائرة تقل نائب رئيس مالاوي كتب: محمد عزالدين 07:00 م | الإثنين 10 يونيو 2024 طائرة كشفت وكالة رويترز عن اختفاء طائرة تقل نائب رئيس مالاوي، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية». تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: فصائل فلسطينية: تمكنا من إسقاط طائرة تصوير مسيرة للاحتلال الإسرائيلي بالضفة ألسنة النيران تشتعل في محرك طائرة خلال إقلاعها.. ماذا حدث للركاب؟ «القاهرة الإخبارية»: الفصائل تستهدف طائرة أباتشي شرق رفح الفلسطينية 7 معلومات عن طائرة الإعصار الأوروبي المدمر.. تحمي سماء ألمانيا لحظة تحطم طائرة صاحب أول صورة ملونة للأرض من الفضاء (فيديو) مصرع رائد الفضاء الأمريكي صاحب «شروق الأرض» في حادث تحطم طائرة طائرة مالاوي بقلم محمد عزالدين