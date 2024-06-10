جمال الكشكي: إسرائيل غير مستعدة لحرب جديدة في جنوب لبنان

قال جمال الكشكي، رئيس تحرير الأهرام العربي، إنه لا يمكن فصل التوقعات بشأن الوضع في لبنان، عما يحدث خلال الساعات القليلة الماضية، ولا يمكن استثناء جولة «بلينكن» لإسرائيل على جدول أعماله بشكل رئيسي، وهو الملف المتوقع باشتعال الوضع ما بين إسرائيل وجنوب لبنان.

وأضاف «الكشكي»، خلال لقاء ببرنامج «كلام في السياسة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، ويقدمه الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، أنه لا يمكن فصله عن موضوع التهدئة وملف المفاوضات حول غزة، ولا يمكن فصله عن قوى ومحاور المقاومة بشكل عام بالمنطقة، في ظل وجود دولة إقليمية تعيش مرحلة الانتخابات الآن، ولها حساباتها وهي إيران.

إسرائيل غير راغبة في الحرب

ولفت إلى أنه لا يمكن فصل ذلك أيضا عن التدخل الروسي في المنطقة بشكل عام، وبالتالي حالة الغليان مرشحة للانفجار، ولكن هل إسرائيل مستعدة الآن لهذا الانفجار؟ وهل حزب الله ولبنان مستعدان لذلك؟.

وتابع: «إسرائيل غير راغبة في هذه الحرب، وغير جاهزة مهما كانت رغبتها في إطالتها، خاصة أنها حاليا داخل غزة، وبالتالي ستفتح جبهة جديدة، في ظل الانهيار المتلاحق بالداخل الإسرائيلي».