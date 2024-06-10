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أحمد الطاهري: قدرات إسرائيل انكشفت في الفترة الماضية.. وتعوض ذلك بجرائم

كتب:

محمد عزالدين
08:41 م | الإثنين 10 يونيو 2024
الإعلامي أحمد الطاهري

الإعلامي أحمد الطاهري

قال الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، إن إسرائيل حدثت لها أكبر حالة انكشاف في الفترة الماضية، موضحا: «هذا الانكشاف حدث في قدراتها وتكتيكاتها وحالات التعبئة وأمور لوجستية كثيرة».

وأضاف «الطاهري»، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»: «سقطت الكثير والكثير من الأوهام، وإسرائيل تعوض ذلك بجرائم، وهناك احتفال وهمي بتحرير رهائن، والعالم يصمت أمام قتل 200 إنسان في النصيرات».

وتابع: «حدثت حالة انكشاف في 7 أشهر لهذه القدرات بشكل أو بآخر، وحدث خلاف في مسألة التجنيد والتعبئة.. ماذا بعد؟».

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