أحمد الطاهري: قدرات إسرائيل انكشفت في الفترة الماضية.. وتعوض ذلك بجرائم

قال الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، إن إسرائيل حدثت لها أكبر حالة انكشاف في الفترة الماضية، موضحا: «هذا الانكشاف حدث في قدراتها وتكتيكاتها وحالات التعبئة وأمور لوجستية كثيرة».

وأضاف «الطاهري»، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»: «سقطت الكثير والكثير من الأوهام، وإسرائيل تعوض ذلك بجرائم، وهناك احتفال وهمي بتحرير رهائن، والعالم يصمت أمام قتل 200 إنسان في النصيرات».

وتابع: «حدثت حالة انكشاف في 7 أشهر لهذه القدرات بشكل أو بآخر، وحدث خلاف في مسألة التجنيد والتعبئة.. ماذا بعد؟».