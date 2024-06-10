وفد دبلوماسي ياباني يتجول داخل أروقة الجامع الأزهر

استقبل الجامع الأزهر الشريف، اليوم، وفدا من شباب الدبلوماسيين اليابانيين العاملين في القاهرة وعدد من دول العالم، وذلك في إطار تعزيز فهم الثقافة الإسلامية لدى زيارتهم للجامع الأزهر، الذي يعتبرونه من أبرز المراكز العلمية الإسلامية في العالم.

وكان في استقبال الوفد الشيخ أحمد عبدالعظيم الطباخ، مدير المكتب الفني بالجامع الأزهر، والذي قد تجول بالوفد في مختلف أروقة الجامع الأزهر، ساردا وواصفا لهم تاريخه العريق، كما شاهد الوفد عمارة الجامع الأزهر الفريدة.

شرح تفصيلي عن تاريخ الأزهر

واستمع الوفد إلى شرح تفصيلي عن تاريخ الأزهر المعمور وجهوده عبر القرون في نشر العلم، كما شاهدوا نشاط رواق القرآن الكريم من خلال حلقات القرآن الكريم المنتشرة بأروقة الجامع الأزهر.

وخلال الزيارة، عبَّر الوفد، عن بالغ سعادته برؤية هذا الصرح العتيق الذي يُعتبر واحدا من أهم المراكز الدينية في العالم الإسلامي، والذي يحظى بتاريخ عريق ويعتبر رمزًا للتعايش السلمي، مشيدين بالنشاط العلمي والفكري بأروقته ومعماريته الفريدة، وبدور الأزهر الشريف في نشر السلام والتسامح في العالم.