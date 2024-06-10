نائب رئيس جامعة الأزهر الأسبق: الدعاء يرفع البلاء وسلاح للنصر (فيديو)

قال الدكتور محمد أبو هاشم، نائب رئيس جامعة الأزهر الأسبق، عضو المجلس الأعلى للطرق الصوفية، إن الدعاء هو سلاح من أسلحة الأمة الإسلامية التي لم تستخدم، لافتًا إلى أن سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال لنا أننا تنصرون بضُعافكم.

الدعاء يرفع البلاء

وأوضح نائب رئيس جامعة الأزهر الأسبق، خلال حلقة برنامج «مع الناس»، المُذاع على فضائية «الناس»، اليوم الاثنين: «الضعفاء هم المسنون والأطفال الصغيرة، والمساكين والمحتاجين، فالدعاء يرفع البلاء ويرفع القضاء، ولكن بشروط أن يكون مطعمه حلالا وماله حلالا حتى يستجيب له».

وأضاف: «الإنسان عليه أن يدعو لنفسه بالخير وأن يدعو للآخرين بالهداية ولا يدعو عليهم، وهناك أوقاتا فيها الدعاء مستجاب بعد كل صلاة وأثناء الإفطار في الصيام».