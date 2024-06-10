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مندوبة بريطانيا لدى مجلس الأمن: نأمل في إدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة

كتب:

عمرو هلال
11:43 م | الإثنين 10 يونيو 2024
مندوبة بريطانيا لدى مجلس الأمن

مندوبة بريطانيا لدى مجلس الأمن

أكدت مندوبة بريطانيا لدى مجلس الأمن، أنهم يأملون في إدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ويطالبون بفتح المعابر كافة، حسبما جاء في نبأ عاجل لـ«القاهرة الإخبارية».

وقالت مندوبة بريطانيا لدى مجلس الأمن: «نحن في أشد الحاجة إلى تلبية الحاجات الإنسانية للشعب الفلسطيني في غزة، والصفقة المطروحة هي أفضل سبيل للإفراج عن المحتجزين المتبقين، وتحقيق وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وإدخال مزيد من المساعدات». 

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