رئيس «خطة النواب»: استثمارات القطاع الخاص في مصر سترتفع إلى 50%

قال النائب فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الفترة الأخيرة شهدت تعديل المسار لتمكين القطاع الخاص، وبدء برنامج الإصلاح الاقتصادي في 16 ديسمبر 2022.

الإنتاج والتصنيع بغرض التصدير

وتابع «الفقي» خلال لقائه ببرنامج «في المساء مع قصواء» تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على فضائية «سي بي سي»، أن قدرة الشركات الحكومية على المناورة وغزو الأسواق لم يكن موجودًا في فترات سابقة، ولكن الآن يتم العمل على الإنتاج والتصنيع بغرض التصدير، وهذا ينعكس على الاستثمارات، مشيرًا إلى أن الاستثمارات في القطاع الخاص من 3 سنوات كانت تمثل 25%، ونستهدف أن يقفز إجمالي الاستثمارات لـ50 %.

وأوضح أن القطاع الخاص قادر على المناورة في وقت الأزمات، ولديه القدرة على الإنتاج وغزو الأسواق والنفاذ إليها، موضحًا أن الأزمة ليست في الاتحاد الأوروبي، وإنما الأمر يكمن في قدرتنا على النفاذ للأسواق.