تفاصيل 945 فرصة عمل لمدرسين وممرضين في القطاع الخاص بـ13 محافظة

جددت وزارة العمل دعوتها للشباب من الجنسين الراغبين في الالتحاق بفرص العمل التي وفرتها الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة، بالتنسيق والتعاون مع الأكاديمية الوطنية للعلوم والمهارات «أكاديمية ناس»، التقديم للحصول على تلك الفرص، من خلال عقد المقابلات الشخصية للراغبين الذين سجلوا على الرابط الخاص الذي أعلنت عنه الوزارة قبل ذلك، وكذلك الراغبين الجدد في الالتحاق بتلك الفرص، وذلك في أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس، من 11 إلى 13 يونيو الجاري، بمدارس التقنية‏ التطبيقية التي تديرها الأكاديمية، وذلك من الساعة 9 صباحا حتى 3 عصرا، وذلك للعمل على على من التخصصات التي تعمل داخل الأكاديمية.

وظائف بفروع الأكاديمية الوطنية

وأوضحت الوزارة في بيانها، أن الإدارة العامة للتشغيل برئاسة هبة أحمد، قامت بالتنسيق مع الأكاديمية الوطنية لتوفير مجموعة من الوظائف للعمل بفروعها في مدن طوخ، ودمنهور، ومدينة نصر، والشيخ زايد، وأسيوط، والسويس، والإسكندرية، والمنصورة، والمنيا، ودمياط، والوادي الجديد، وقنا، وطور سيناء، وذلك بتوفير 945 فرصة عمل للشباب من الجنسين، من سن 21 حتى 40 سنة من حملة المؤهلات العليا، بحسب كل تخصص، للعمل على وظائف التدريس والتمريض وغيرها من التخصصات، بالأكاديمية الوطنية للعلوم والمهارات «أكاديمية ناس»، وذلك برواتب مجزية يجري تحديدها خلال المقابلة الشخصية مع مسيولي الأكاديمية، وفقا لخبرة المتقدمين.

التخصصات المطلوبة

وأضافت المدير العام للإدارة العامة للتشغيل بالوزارة، أن التخصصات المطلوبة تتضمن 45 مدرس شبكات، و45 مدرس برمجة، و 45 مدرس اتصالات، و45 مدرس كمبيوتر، و45 مدرسا عربيا، و45 مدرس لغة إنجليزية، و45 مدرس فيزياء، و45 مدرس رياضة، و45 مدرس علوم، و30 ممرضة، و30 مسؤول دخول احترافي وخدمة اجتماعية، و45 مدرس رسم هندسي، و45 مدرس كهرباء، و45 مدرس إنتاج زراعي، و45 مدرس إنتاج حيواني، و45 مدرس أوتوكاد، و45 مدرس كيمياء، و45 مدرس تربية رياضية، و45 مدرس اقتصاد، و45 مدرس دراسات اجتماعية، و45 مدرس تربية دينية مسيحية، و30 مدرس لغة ألمانية.

وأشار المدير العام، إلى عناوين مقرات المدارس التطبيقية في المحافظات، كالتالي:

طوخ: مدرسة وي طوخ أمام مركز الشرطة.

دمنهور: ميدان جلال قريطم بجوار الفنية بنات.

أسيوط: الرحاب أسيوط الجديدة.

القاهرة: الحديقة الدولية، مدينة نصر.

الجيزة: مدرسة الشيخ زايد الثانوية الفندقية المتقدمة لغات.

السويس: في آخر شارع الأنابيب بمساكن الشهداء عتاقة.

الإسكندرية: 5 شارع إبراهيم شريف متفرع من شارع أبوقير سيدي جابر بجوار مدرسه مصطفى كامل.

المنصورة: شارع المستشفى الدولي متفرع من عبد السلام عارف بجوار مديرية الصحة.

المنيا: المنيا الجديدة الحي الثالث بميدان محمد على خلف مول كورنر بلازا.

دمياط: كورنيش النيل بجوار البنك الأهلي بمدرسة «ابدأ» الوطنية للعلوم والتقنية. الوادي الجديد: الخارجة بشارع أنور البارودي، بجوارمدرسه الثانوية الفنية بنات.

قنا: مساكن عثمان، البنك الأهلي فرع الجامعة، مدرسى وي قنا.

طور سيناء: مدرسه وي- فرع جنوب سيناء حي النور بجوار مركز شرطة طور سيناء.