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«الإنتاج الحربي» تعلن عزمها تصنيع سيارة خفيفة بالتعاون مع القطاع الخاص

كتب:

محمد مجدي
11:16 ص | الإثنين 10 يونيو 2024
السيارة كيوت التي تستعد وزارة الإنتاج الحربي لتصنيعها

السيارة كيوت التي تستعد وزارة الإنتاج الحربي لتصنيعها

أعلنت وزارة الإنتاج الحربي عزمها تصنيع سيارة صغيرة الحجم خلال المرحلة المقبلة، بالتعاون مع إحدى شركات القطاع الخاص، وهي مركبة خفيفة ذات 4 عجلات تحت مُسمى «كيوت».

ومن المُقرر أن تعمل السيارة الجديدة بواسطة البنزين والغاز الطبيعي، وتعمل شركة حلوان للآلات والمعدات «مصنع 999 الحربي»، بالتعاون مع إحدى شركات القطاع الخاص على إنتاجها.

وسنوافيكم بالتفاصيل بعد قليل..

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.