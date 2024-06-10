«الإنتاج الحربي» تعلن عزمها تصنيع سيارة خفيفة بالتعاون مع القطاع الخاص

أعلنت وزارة الإنتاج الحربي عزمها تصنيع سيارة صغيرة الحجم خلال المرحلة المقبلة، بالتعاون مع إحدى شركات القطاع الخاص، وهي مركبة خفيفة ذات 4 عجلات تحت مُسمى «كيوت».

ومن المُقرر أن تعمل السيارة الجديدة بواسطة البنزين والغاز الطبيعي، وتعمل شركة حلوان للآلات والمعدات «مصنع 999 الحربي»، بالتعاون مع إحدى شركات القطاع الخاص على إنتاجها.

وسنوافيكم بالتفاصيل بعد قليل..