كل ما تريد معرفته عن تحديث iOS 18 لهواتف آيفون.. يدعم الذكاء الاصطناعي

فوجئ المستخدمون خلال الساعات الماضية بإعلان شركة آبل عن إطلاق تحديث iOS 18 خلال فعاليات مؤتمر المطورين، يمنح هواتف آيفون مميزات عديدة، بما في ذلك أدوات تخصص جديدة للشاشة الرئيسية.

وتستعرض «الوطن» في هذا التقرير جميع المعلومات المتاحة عن نظام التشغيل iOS 18 ومزاياه، وذلك وفقًا للموقع الرسمي لشركة آبل.

نظام تحديث iOS 18

تمنح شركة آبل مع تحديث iOS 18 الجديد، المستخدمين إمكانية فقل تطبيقات معينة، ما يجعلها تكون متاحة فقط عبر «Face ID» أو «Touch ID» أو رمز مرور المستخدم، كما تكون الميزة مفيدة بشكل خاص، من أجل حماية تطبيقات مثل التطبيق المصرفي أو تطبيق التأمين.

من خلال تحديث iOS 18، يتمكن المستخدمون من ترتيب التطبيقات والأدوات في أي منطقة تكون فارغة على الشاشة الرئيسية، كما يمكن تخصيص الأزرار التي تكون موجودة أسفل شاشة القفل، وأيضًا يمكن من خلال النظام تنظيم مكتبات الصور تلقائيًا، وعرضها في مكان واحد داخل تطبيق الصور.

يقدم iOS 18 نظام «Apple Intelligence»، وهو عبارة عن تقنية ذكاء شخصي لأجهزة «iPhone» و«iPad وMac»، الذي يجمع قوة نماذج التوليد بالسياق الشخصي، حتى يقدم ذكاء بمستوى مذهل من النفع والملاءمة.

مميزات تحديث iOS 18

يمثل إصدار iOS 18 بداية فصل جديد من الذكاء الشخصي، ويأتي ذلك بفضل تقنية «Apple Intelligence»، التي تعمل على تقديم تجارب ذكية وقوية ومفيدة، من شأنها أن تغير تجربة «iPhone»، إذ يأتي كل ذلك مع وضع الخصوصية على رأس الأولويات، كما سيتوفر تطبيق الرسائل عبر الأقمار الصناعية في نظام iOS 18 مع ميزات الأقمار الصناعية، التي توفرها شركة آبل حاليًا في «iPhone 14».