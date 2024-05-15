تحديث ios 17.5.. مزايا هائلة لحاملي هاتف أيفون

أعلنت شركة آبل العالمية عن إطلاق تحديث جديد لأنظمة iOS، وهو تحديث ios 17.5، الذي من المقرر أن يمنح هواتف أيفون العديد من المميزات الجديدة، على رأسها حماية الهاتف من المراقبة من خلال أجهزة AirTags، مع إمكانية تحميل التطبيقات مباشرة من مواقع المطورين، لذا يرصد «الوطن» في السطور التالية عدة معلومات ومزايا تحديث ios 17.5، وفقًا لموقع apple الرسمي.

تحديث ios 17.5

أبرز مزايا تحديث iOS 17.5

ووفرت شركة أبل الكثير من المزايا في تحديثها الجديد، التي ستتيح العديد من الخيارات لتجعل التعامل مع هاتف أيفون أكثر سهولة وأمانا، وهي كالتالي:

- حماية الهاتف من المراقبة من خلال أجهزة AirTags وأجهزة التتبع الأخرى، فعند تفعيل الميزة الجديدة سيعطي الهاتف إشعارات إذا تم إقرانه بأية أجهزة تتبع، ليقوم المستخدم بإيقاف إشارات تلك الأجهزة.

- إمكانية الوصول إلى موجز الأخبار حتى مع عدم توفر اتصال بالإنترنت.

- إمكانية حظر أي شخص بشكل فوري عند إجراء المكالمات الجماعية، وذلك لمستخدمو FaceTime.

- إمكانية تحميل التطبيقات مباشرة من مواقع المطورين، دون الحاجة لاستخدام متجر App Store، وذلك لمستخدمين تحديث iOS 17.5 في أوروبا.

- توفير إصلاحات لعدة ثغرات برمجية كانت موجودة في أنظمة iOS.

- يسهل تحديث iOS 17 ميزة «الإرسال السريع» للمشاركة والتواصل مع الأشخاص من حولك، كما يضيف ميزة «مشاركة معلوماتي» لمشاركة معلومات جهة الاتصال.

- منح تحديث iOS 17.5 لتطبيق «بودكاست» إمكانيات أكبر لتغيير ألوان خلفيات واجهات العرض، مع إضافة إلى خلفيات جديدة لساعات Apple Watch.

- يتضمن تحديث iOS 17 أيضًا تحديثات للأدوات والموسيقى والبث السريع.

- يقدم تحديث ios 17.5، تحديثات عدة لتطبيقات الهاتف والرسائل وفيس تايم، كما يوفر لك طرقًا جديدة للتعبير عن نفسك أثناء التواصل.

- إدخال النص بشكل أسرع وأسهل من أي وقت مضى، بفضل التحسينات التي أجريت على لوحة المفاتيح.

- يقدم تحديث ios 17.5 نمط الاستعداد تجربة جديدة لعرض ملء الشاشة تتضمن معلومات سريعة مصممة للعرض من مسافة بعيدة عند وضع iPhone على جانبه أثناء الشحن.

كيف يمكن الحصول على تحديث iOS 17.5

للحصول على تحديث iOS 17.5 الجديد، قم بالخطوات الآتية:

- الدخول إلى قائمة «الإعدادات» في الهاتف

- الضغط على اختيار «عام» أوGeneral.

- تحديث نظام التشغيل Software Update

- اختار «تحميل وتثبيت» Download and Install.