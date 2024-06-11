«فتح» ترحب بقرار مجلس الأمن الداعي لوقف إطلاق النار في غزة

رحب عضو المجلس الثورى لحركة فتح والمتحدث باسم الحركة جمال نزال، بقرار مجلس الأمن الدولى الداعي لوقف فوري تام وكامل لإطلاق النار في قطاع غزة.

أهمية تطبيق القرار

وقال نزال ـ في تصريح لقناة سكاى نيوز الإخبارية اليوم، إنّه يتعين على إسرائيل تطبيق القرار ووقف إطلاق النار فورا، مضيفا أنّه قبل أسبوع صدر عن القيادة الفلسطينية بيانا طالبت خلاله بمحددات تخص وقف إطلاق النار وهي موجودة بنحو 85% من قرار مجلس الأمن.

تصويت في مجلس الأمن أمس

وكان مجلس الأمن الدولي وافق أمس على مشروع قرار أمريكي بوقف إطلاق النار في قطاع غزة بتأييد 14 صوتا وامتناع صوت واحد، ورحب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بالقرار، معتبرا أنّه خطوة في الاتجاه الصحيح لوقف حرب الإبادة المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.