حزب الاتحاد: الجهود المصرية أثمرت عن قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة

رحب المستشار رضا صقر رئيس حزب الاتحاد، بقرار مجلس الأمن الدولي بشأن وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى وعودة سكان القطاع النازحين إلى مساكنهم بعد إعادة الإعمار، مشيرًا إلى أنّه لأول مرة يتبنى مجلس الأمن قرارا كهذا يشي بنهاية مرتقبة للحرب الممتدة على مدار الأشهر الماضية.

وقف إطلاق النار في غزة

وقال «صقر» في بيان اليوم، إنّه يجب على الاحتلال الإسرائيلي أن ينصاع لقرار مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار في القطاع، والذي لم يصدر إلا بإدراك أمريكي بأنّ الاحتلال في ورطة واستمرار الحرب سيعجل بنهايته في ظل الصمود الفلسطيني وصمود المقاومة الفلسطينية.

القضية الفلسطينية

وأكد رئيس حزب الاتحاد أنّ هناك إجماع دولي على القرار الذي تبناه مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار، وعلى الاحتلال الإسرائيلي أن يرضخ بعد الهزائم التي تلقاها مؤخرا، والتي تكشفها الاضطرابات الداخلية والاستقالات التي تشهدها.

وأشار إلى جهود الوسطاء وعلى رأسهم مصر لإقرار وقف إطلاق النار في غزة، حيث قادت مصر جهودا كبيرة لرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني الشقيق.