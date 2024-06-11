الاتحاد الأوروبي يرحب بتبني مجلس الأمن قرار بشأن وقف إطلاق النار في غزة

رحب الاتحاد الأوروبي بتبني مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2735 الذي يدعم اقتراحا جديدا لوقف إطلاق النار كان قد أعلن عنه في 31 مايو الماضي في غزة.

أهمية تنفيذ هذا القرار

ودعا الاتحاد الأوروبي - في بيان صحفي نشرته دائرة الشؤون الخارجية التابعة له، عبر موقعها الرسمي قبل ساعات قليلة - إلى تنفيذ القرار بشكل فوري وتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي أرقام 2728 و2720 و2712.

وأشار الاتحاد الأوروبي إلى دعمه الكامل لخريطة الطريق الشاملة التي قدّمها الرئيس الأمريكي جو بايدن، بينما حثّ الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني على قبول وتنفيذ الاقتراح.

استعداد للمساهمة في إحياء عملية السلام

وذكر البيان أنّ الاتحاد الأوروبي على استعداد للمساهمة في إحياء العملية السياسية لتحقيق سلام دائم ومستدام، على أساس حل الدولتين، ودعم الجهود الدولية المنسقة لإعادة بناء غزة.