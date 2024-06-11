سعر صرف الدينار الكويتي في البنوك اليوم الثلاثاء 11-6-2024.. استقرار ملحوظ

شهد سعر صرف الدينار الكويتي، اليوم الثلاثاء 11-6-2024، حالة من الاستقرار في مختلف البنوك المصرية، خلال بداية التعاملات اليومية، وفقا لعدد من مواقع البنوك عبر الانترنت.

وسجل سعر صرف الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري حوالي 155.74 جنيه للبيع، و155.36 جنيه للشراء.

سعر صرف الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر صرف الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري حوالي 155.54 جنيه للبيع، و154.5 جنيه للشراء.

سعر صرف الدينار الكويتي في بنك مصر

سجل سعر صرف الدينار الكويتي في بنك مصر حوالي 155.74 جنيه للبيع، و154.82 جنيه للشراء.

سعر صرف الدينار الكويتي في بنك القاهرة

سجل سعر صرف الدينار الكويتي في بنك القاهرة حوالي 154.54 جنيه للبيع، و155.61 جنيه للشراء.