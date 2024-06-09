آخر تحديث.. سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه اليوم الأحد

سجلت سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 9-6-2024، حالة من التراجع النسبي في مختلف البنوك المصرية، وفقا لآخر تحديث صادر عن موقعها، إذ بلغ سعره في البنك المركزي المصري نحو 155.25 جنيه للبيع، و154.95 جنيه للشراء، بانخفاض بلغ نحو 10 قروش تقريبا.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنه المصري

ترصد «الوطن» خلال السطور التالية، سعر صرف الدينار الكويتي، وفقا لآخر تحديثات لعدد من البنوك عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

سجل سعر صرف الدينار الكويتي اليوم الأحد في البنك المركزي المصري نحو 155.25 جنيه للبيع، و154.95 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

فيما سجل سعر صرف الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري نحو 155.40 جنيه للبيع، و154.25 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

بلغ سعر صرف الدينار الكويتي في بنك مصر نحو 155.38 جنيه للبيع، و154.35 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة

سجل سعر صرف الدينار الكويتي في بنك القاهرة نحو 154.26 جنيه للبيع، و155.40 جنيه للشراء.