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سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 10-6-2024

كتب:

شوشة عبدالواحد
06:26 ص | الإثنين 10 يونيو 2024
الدينار الكويتي

الدينار الكويتي

شهد سعر صرف الدينار الكويتي اليوم الاثنين 10-6-2024 حالة من الاستقرار في مختلف البنوك المصرية، خلال بداية التعاملات اليومية، إذ سجل سعره في البنك المركزي المصري حوالي 155.30 جنيه للبيع، و154.98 جنيه للشراء.

سعر صرف الدينار الكويتي

وترصد «الوطن» من خلال السطور التالية سعر صرف الدينار الكويتي في مختلف البنوك المصرية، وفقا لآخر تحديثات لعدد من البنوك عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت. 

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري 

سجل سعر صرف الدينار الكويتي اليوم الاثنين في البنك المركزي المصري حوالي 155.30 جنيه للبيع، و154.98 جنيه للشراء. 

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري 

فيما سجّل سعر صرف الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري حوالي155.47 جنيه للبيع، و154.33 جنيه للشراء. 

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر 

وبلغ سعر صرف الدينار الكويتي في بنك مصر حوالي 155.44 جنيه للبيع، و154.40 جنيه للشراء. 

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة 

وسجل سعر صرف الدينار الكويتي في بنك القاهرة حوالي 154.31 جنيه للبيع، و155.48 جنيه للشراء. 

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بقلم شوشة عبدالواحد