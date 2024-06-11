«الحرية المصري»: قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار بغزة خطوة لإعادة الاستقرار

دعا حزب الحرية المصري برئاسة الدكتور ممدوح محمد محمود، إلى التنفيذ الفوري لقرار مجلس الأمن الدولي الذي يدعو إلى وقف شامل لإطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل للأسرى والمحتجزين، والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال الإسرائيلي من غزة، وعودة المواطنين الفلسطينيين النازحين بشكل آمن إلى منازلهم في المناطق المختلفة بالقطاع، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كامل إلى الأشقاء الفلسطينيين.

قرار مجلس الأمن جاء متأخرا 9 أشهر

وقال رئيس حزب الحرية المصري، في بيان، اليوم الثلاثاء، إن قرار مجلس الأمن الذي جاء بموافقة 14 دولة وامتناع دولة واحدة عن التصويت، رغم أنه جاء متأخرا 9 أشهر، إلا انه يعد خطوة على الطريق الصحيح؛ لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم الذي ارتكب مجازر بشعة وجرائم في حق الإنسانية، أسفرت عن استشهاد وإصابة عشرات الآلاف الفلسطينيين الأبرياء، وتشريد الملايين من منازلهم، وتدمير المنازل والبنية التحتية في قطاع غزة.

تحقيق الأمن والاستقرار العالمي

وأضاف أن مجلس الأمن الذي يحمل على عاتقه مسئولية تحقيق الأمن والاستقرار العالمي عليه مواصلة العمل ليدخل قراره حيز التنفيذ، وتلتزم إسرائيل بتنفيذ بنود القرار؛ والانسحاب الكامل من الأراضي الفلسطينية وعودة النازحين إلى منازلهم، مشيرا إلى أن هناك تحولا إيجابيا في موقف الولايات المتحدة الأمريكية وباقي الدول الأعضاء في مجلس الأمن، بعد الإجماع الدولي في الأمم المتحدة بضرورة وقف اطلاق النار.