بنك التنمية الجديد: ديون إفريقيا تقلل قدرتها على الاستدامة والنمو والتنمية

قالت رئيس بنك التنمية الجديد ديلما فانا روسيف، إنّ ما صدر عن منظمة الأمم المتحدة بأنّ ثلث الدول النامية لديها نسبة دين مرتفعة بسبب هندسة الوضع المالي الحالي.

وأضافت «روسيف» خلال كلمتها أمام ملتقى بنك التنمية الجديد، والذ تنقله القناة الأولى والفضائية المصرية، أنّ دول إفريقيا تقترض بأسعار أعلى 4 أضعاف من الدول الأخرى، وفي بعض الأحيان 8 أضعاف ألمانيا على سبيل المثال، ما يعيقهم عن إجراء استثمارات أكبر، كما يقلل قدراتهم على الاستدامة والتنمية والنمو.

وأكدت أهمية مراقبة الصدع والاستجابة لمساحاتهم المالية واعتماديتهم التي تقوم بها الدول المتقدمة، لافتة إلى أنّ التنمية الجديد قدّم ملامح خطة للتعاون بين البنوك المركزية، حيث لا يمكن حل المشكلة إلا من خلال منظومة متعددة الأطراف توفر القدرة على التقدم لتلك الدول.