شروط قرض السيارات الجديدة والمستعملة والكهربائية من بنك التنمية الصناعية

يوفر بنك التنمية الصناعية برامج تمويل للسيارات، سواء الجديدة أو المستعملة أو الكهربائية، والفئة المستهدفة هي الموظفين وأصحاب الأعمال والمهنيين.

برامج تمويل السيارات من بنك التنمية الصناعية

وبحسب جدول برامج التمويل من بنك التنمية الصناعية لشهر فبراير 2024 على الموقع الرسمي للبنك، يكون الحد الأقصى للقرض 3 ملايين جنيه للعملاء الجدد، و4 ملايين جنيه للعملاء الحاليين، ويختلف الأمر حسب فئة العميل.

شروط عمر العميل للحصول على القرض

أن يكون الحد الأدنى لعمر العميل 21 عامًا للموظف، و25 عامًا لأصحاب الأعمال.

مدة قرض السيارات من التنمية الصناعية

وعن الحد الأقصى لمدة القرض تكون 7 سنوات، ويتيح بنك التنمية الصناعية بعض المميزات، إذ إنه عند طلب القرض تكون الموافقة خلال 24 ساعة فقط، وبصورة الرقم القومي فقط.

أقل دفعة مقدمة في قرض السيارات

يوفر البنك أيضًا طرق متعددة لدفع الأقساط، وأقل دفعة مقدمة 20%، وبخلاف السيارات الجديدة يقدم التنمية الصناعية التمويل أيضًا للسيارات المستعملة والكهربائية، بحسب الموقع الرسمي للبنك.