كيف تربح 150 ألف جنيه من شهادة بنك التنمية الصناعية الادخارية الجديدة؟

قدم بنك التنمية الصناعية فرصة استثمارية جديدة، عن طريق طرح شهادة ادخار جديدة بعائد كبير 30% سنويًا، ويعتبر العائد الأكبر بين شهادات الاستثمار البنكية، ما يشجع المواطنين على الاستثمار في أموالهم بدلًا من ادخارها في المنزل.

شهادة استثمار جديدة

وتوفر شهادات الادخار من بنك التنمية الصناعية فرصة جيدة للاستثمار، وفي حالة شراء شهادة استثمار بقيمة 500 ألف جنيه يكون الدخل السنوي كالتالي: 500 ألف جنيه تضرب في قيمة العائد السنوي 30% تساوي 150 ألف جنيه وهي قيمة الربح السنوي، وعند تقسيم الربح على عدد الأشهر يكون 12 ألفًا و500 جنيهًا ، وهو عائد جيد ومفيد لمن لا يجيد الاستثمار بنفسه.

يقول الخبير الاقتصادي بلال شعيب، إن شهادة الادخار بقيمة 30% المقدمة من بنك التنمية الصناعية فرصة جيدة وهامة للغاية ويجب على أصحاب رؤوس الأموال استغلاها خاصة الأشخاص الذين لا يمتلكون مهارة التجارة في نشاط معين وبالتالي فأن هامش الربح من الشهادات البنكية يقضي على عنصر المخاطرة بقيمة رأس المال والتعرض للخسائر المباشرة في حال عدم دراسة السوق جيدًا.

تفاصيل الشهادة البنكية الجديدة

- تمنح الشهادة الجديدة سعر عائد تصاعدي، ويحسبه البنك يوميًا، ويصل في نهاية المدة إلى 30% من قيمة الشهادة.

- يبدأ بنك التنمية الصناعية في احتساب العائد على الشهادة من نفس يوم طلب العميل.

- يمنح البنك جميع العملاء ميزة أخرى، وهي عدم وجود أي مصاريف على الشهادة.

- اشترط البنك عند شراء الشهادة لأول مرة، أن يكون الحد الأدنى للشراء 250 ألف جنيه، ولكن يمكن زيادة القيمة بمضاعفات الألف جنيه، ولم يشترط حدا أقصى في ذلك.

- كما منح البنك مميزات أخرى لأصحاب الشهادات، وهي عدم وجود مصاريف أو غرامات في حال رغبة العميل كسرها.

- وإذا رغب العميل في الاسترداد المبكر للمنتج الادخاري SMART، يطبق عليه البنك نسبة العائد المعلنة للمدة المنقضية للمنتج.