وزير المالية: نستهدف تحقيق معدل نمو قدره 4.2% في العام المالي الجديد

أكد محمد معيط، وزير المالية، ومحافظ مصر لدى بنك التنمية الجديد، تعزيز دور القطاع الخاص من المجالات التي تركز عليها الحكومة في الفترة المقبلة، مشيرا إلى موازنة مصر في العام المالي الجديد تستهدف تحقيق الأهداف التنموية، من خلال استهداف تحقيق معدل نمو حقيقي قدره 4.2 %.

وأضاف خلال كلمته في الملتقى الدولي الأول لبنك التنمية الجديد، بحضور رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أن معدل النمو الحقيقي السابق ذكره، هو المعدل الذي نسعى لتعديه، لتلبية تلك المتطلبات.

مستقبل أكثر مرونة

وتابع: «يعتبر بنك التنمية شريك بالغ الأهمية في دعم أجندتنا التنموي، ومن خلال أدوات البنك التنموية يمكننا تحديد ووضع الأسس في المجالات والمشاريع الحيوية، لتلبية حاجاتنا الاجتماعية مثل النقل والخدمات اللوجيستية وخدمات الطاقة النظيفة والتنمية البشرية، وكلها تشكل استثمارات مهمة، مؤكد أنّ «بنك التنمية يعد عنصرا أساسيا لبناء مستقبل أكثر مرونة، في ضوء تلك الأهداف لمواطنينا».