إصابة 4 أساتذة جامعيين أمريكيين في حادث طعن بالصين

أعلنت وسائل إعلام ومسؤولون حكوميون أمريكيون، إصابة أربعة أساتذة أمريكيين من جامعة صغيرة في ولاية آيوا؛ إثر تعرضهم للطعن في إحدى الحدائق العامة بمقاطعة جيلين الواقعة شمال شرقي الصين.

طعن في المعبد

وذكرت شبكة «تشانيل نيوز آشيا» في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم الثلاثاء، أن المجموعة كانت تزور معبدا في حديقة بيشان عندما قام أحد الأشخاص بمهاجمتهم بسكين، إلا أنه لم ترد تقارير بعد عن الدافع وراء ارتكاب الحادث.

عدم صدور بيان

وأضافت الشبكة أن السلطات الصينية لم تصدر أي بيان حول الحادث، مشيرة إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية على علم بالتقارير الواردة عن حادث الطعن وتراقب الوضع.

من جانبها، أكدت ممثلة ولاية أيوا في مجلس النواب الأمريكي «آشلي هينسون» في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي «إكس» (تويتر سابقا) أنها «شعرت بالرعب من تعرض هؤلاء الأمريكيين الأربعة لعملية طعن».