زلزال بقوة 5 ريختر يضرب شمال غربي الصين كتب: محمد عزالدين 04:26 ص | الثلاثاء 11 يونيو 2024 زلزال ضرب زلزال بقوة 5 درجات منطقة شينجيانج شمال غربي الصين دون وقوع ضحايا، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب المحيط الهادئ ميس حمدان تروج لأغنيتها الجديدة «زلزال في قلبي» على «إنستجرام» زلزال بقوة 4.3 درجة يضرب جنوب تركيا «زلزال مدمر خلال 8 أيام».. تحذير جديد من العالم الهولندي زلزال بقوة 5.9 درجات يضرب اليابان.. هل يسبب تسونامي جديد؟ العالم الهولندي بعد تحقق توقعه في تونجا: أقوى زلزال منذ 5 أبريل زلزال الصين بقلم محمد عزالدين