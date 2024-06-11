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زلزال بقوة 5 ريختر يضرب شمال غربي الصين

كتب:

محمد عزالدين
04:26 ص | الثلاثاء 11 يونيو 2024
زلزال

زلزال

ضرب زلزال بقوة 5 درجات منطقة شينجيانج شمال غربي الصين دون وقوع ضحايا، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

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بقلم محمد عزالدين