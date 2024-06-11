«قانونية مستقبل وطن»: قرار مجلس الأمن تحول إيجابي في مسار القضية الفلسطينية

قال المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، أمين الشؤون القانونية لحزب مستقبل وطن، إنّ موافقة مجلس الأمن على مشروع قرار تقدمت به الولايات المتحدة الأمريكية يدعم مقترحا طرحه الرئيس جو بايدن، لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بأغلبية 14 صوتا، بداية تحرك حقيقي للمجتمع الدولي لنصرة القضية الفلسطينية.

وقف إطلاق النار في قطاع غزة

وأكد أمين الشؤون القانونية لحزب مستقبل وطن في بيان، أنّ الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد على تكثيف الجهود خلال المرحلة الحالية، وذلك على هامش زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى القاهرة، كما شهد اللقاء مناقشة الجهود المصرية لإنفاذ المساعدات الإنسانية لأهالي غزة، وبعد ساعات قليلة يوافق مجلس الأمن على مشروع القرار وهذه الأحداث ليست وليدة الصدفة، ولكن تعكس حجم الدور المصري في دعم القضية الفلسطينية.

إنفاذ المساعدات الإنسانية

وأضاف عبد اللطيف، أنّ الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد على أهمية تضافر الجهود الدولية لإزالة العراقيل أمام إنفاذ المساعدات الإنسانية، وضرورة إنهاء الحرب على القطاع ومنع توسع الصراع، والمضي قدمًا لإنفاذ حل الدولتين لوقف نزيف الدماء وقتل الأطفال الأبرياء والنساء والشيوخ والعزل أمام العالم دون أن يكون للمجتمع الدولي موقف صارم لوقف الممارسات.

وأشار أمين الشؤون القانونية لحزب مستقبل وطن، إلى أنّ قرار مجلس الأمن سيكون له دور كبير فى دعم القضية الفلسطينية، وكسب مزيد من التعاطف الدولي، ما يؤكد للجميع حقيقة الإجرام الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.