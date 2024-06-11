تفاصيل التقديم في مدرسة السويدي الدولية للتكنولوجيا التطبيقية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل التقديم لمدرسة السويدي الدولية للتكنولوجيا التطبيقية للطلاب الحاصلين علي الشهادة الإعدادية 2023-2024، وهي مدرسة متخصصة في تطوير البرمجيات المدمجة وتكنولوجيا المعلومات والمتعلقة بإنشاء البرامج وتطويرها وتشغيلها، وصيانتها، وتصميمها.

مدرسة السويدي الدولية للتكنولوجيا التطبيقية

وأضافت الوزارة، أنّ مدرسة السويدي الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، هي مدرسة ثانوية تكنولوجية حكومية بمعايير دولية متخصصة في تدريس تطوير البرمجيات، وهي واحدة من مجموعة المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية JATS، وأسستها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

شروط القبول بمدارس السويدي الدولية للتكنولوجيا التطبيقية

- الحصول على الشهادة الإعدادية.

- ألا يزيد سن الطالب عن 18 عام في أول أكتوبر.

- ألا يقل مجموع الشهادة الإعدادية عن 220 درجة.

- اجتياز اختبارات القبول لغة إنجليزية- رياضيات- لغة عربية، والمقابلة الشخصية ومقياس الميول المهنية والكشف الطبي اللياقة البدنية والنفسية وتحليل المخدرات.

- التقديم متاح للبنين والبنات من جميع أنحاء الجمهورية.

فرص عمل للمتميزين بعد التخرج

- مطورو أنظمة برمجية.

- مطورو الويب يتخصصون في إنشاء مواقع وتطبيقات الويب.

- مطورو تطبيقات برمجية: تصميم وتطوير تطبيقا للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية.

- مختبرو البرمجيات لضمان جودة وموثوقية البرمجيات والتأكد من استيفائها للمعايير

المطلوبة قبل إصدارها

- مصممو ال/UX‏.

- مطورو برمجيات الأنظمة المدمجة.

- وغير ذلك من تخصصات كثيرة.

- استكمال الدراسة في المعاهد والكليات.