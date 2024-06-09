أفضل مدارس التكنولوجيا التطبيقية 2024.. 56 مدرسة في مختلف التخصصات

نشرت وزارة التربية والتعليم عبر موقعها الرسمي، أفضل مدارس التكنولوجيا التطبيقية 2024 والتي تعتبر كبديل للثانوية العامة، ويفضلها الكثير من أولياء أمور لأبنائهم طلاب الشهادة الإعدادية.

أفضل مدارس التكنولوجيا التطبيقية 2024

وتشمل قائمة أفضل مدارس التكنولوجيا التطبيقية 2024، على أكثر من 56 مدرسة، وتتميز هذه المدارس بأكثر من خدمة تقدمها للطالب ومنها الحصول على فرصة لاستكمال دراسته الجامعية بعد حصوله على دبلوم الثلاث سنوات، فضلا عن التدريب خلال فترة الدراسة، وحصوله على وظيفة بعد دراسته مباشرة وفقا والالتحاق بسوق العمل مباشرة أو الالتحاق بالجامعات التكنولوجية أو الالتحاق بالمعاهد الفنية والالتحاق بالجامعات المصرية بعد إجراء معادلة.

56 مدرسة مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية 2024

ويمكن للحاصلين علي الشهادة الإعدادية 2024، الالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية 2024 وفقا لتنسيق كل مدرسة والذي تعلنه وزارة التعليم قريبا، والبالغ عددها 56 وأعلنتها وزارة التعليم رابط مدارس التكنولوجيا التطبيقية وهي كالتالي:

- مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية المنوفية تكنولوجيا الميكانيكا، تكنولوجيا الكهرباء، تكنولوجيا التبريد والتكييف، اللوجستيات.

- مدرسة الإمام محمد متولي الشعراوي للتكنولوجيا التطبيقية القاهرة التشطيبات والصيانة المعمارية، تبريد وتكييف الهواء، شبكات متخصصة للمنشآت، نظم الكهرباء المتكاملة، ومدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات القاهرة ميكاترونيات.

- مدرسة الشهيد النقيب أحمد تعلب الفندقية للتكنولوجيا التطبيقية القاهرة إدارة وتشغيل المطاعم.

- مدرسة أي-تك للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة القاهرة تكنولوجيا المعلومات.

- مدرسة آل السويدي للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة الشرقية تكنولوجيا الميكانيكا، وتكنولوجيا الكهرباء.

- مدرسة إلكترو مصر للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة القاهرة وصيانة كهربائية.

- مدرسة الصالحية الزراعية للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة الشرقية وتكنولوجيا الإنتاج الحيوانى والداجنى، وتكنولوجيا الزراعة والري.

- مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية، بمحافظة القليوبية تكنولوجيا صناعة الحلى والمجوهرات.

- مدرسة بي تك للتكنولوجيا التطبيقية بالقاهرة تجارة التجزئة «قسم التسويق وأساليب عرض المنتجات»، قسم المبيعات وخدمة العملاء، قسم الإمداد والتوريد والخدمات اللوجستية.

- مدرسة وي للتكنولوجيا التطبيقية بالقاهرة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أنظمة الإلكترونيات، الأنظمة الكهربائية.

- مدرسة HST للتكنولوجيا التطبيقية بالقاهرة الذكاء الاصطناعى، المراقبة والإنذار، الألعاب الرقمية، الفنون الرقمية.

- مدرسة ريادة للتكنولوجيا التطبيقية ببورسعيد تكنولوجيا إنتاج وتصنيع الألبان.

- مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية بالجيزة تكنولوجيا تركيب وتشغيل أجهزة الإضاءة والصوت – تكنولوجيا تركيب وتشغيل أجهزة التصوير – تكنولوجيا الخدع والمؤثرات الفنية – تكنولوجيا ماكياج وتنكر وأقنعة – تكنولوجيا تصنيع وتحريك ديكور العروض الفنية – تكنولوجيا صناعة وتحريك الدمى والعرائس – تكنولوجيا صناعة وتركيب وإصلاح الآلات الموسيقية – تكنولوجيا تفصيل ملابس وأزياء وأحذية العروض الفنية، أكاديمية الفنون.

- مدرسة مجموعة فولكس فاجن للتكنولوجيا التطبيقية بالقاهرة إصلاح وصيانة السيارات.

- مدرسة غبور 1 للتكنولوجيا التطبيقية بالقاهرة صيانة السيارات «مركبات خفيف»، إصلاح هياكل السيارات، دهان هياكل السيارات، صيانة سيارات النقل والحافلات.

- مدرسة غبور 2 للتكنولوجيا التطبيقية بالجيزة صيانة السيارات «مركبات خفيف»، إصلاح هياكل السيارات، دهان هياكل السيارات.

- مدرسة ظهر للتكنولوجيا التطبيقية ببورسعيد نظم تكنولوجيا المعلومات والشبكات، تشغيل وصيانة معدات الطاقة، الصيانة الكهربائية.

- مدرسة وي للتكنولوجيا التطبيقية بالجيزة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أنظمة الإلكترونيات، الأنظمة الكهربائية.

- مدرسة وي للتكنولوجيا التطبيقية بالإسكندرية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أنظمة الإلكترونيات، الأنظمة الكهربائية.- مدرسة وي للتكنولوجيا التطبيقية بالدقهلية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أنظمة الإلكترونيات، الأنظمة الكهربائية.

- مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية بالسويس تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أنظمة الإلكترونيات، الأنظمة الكهربائية.

مدرسة وي للتكنولوجيا التطبيقية بالمنيا تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أنظمة الإلكترونيات، الأنظمة الكهربائية.

- مدرسة GIT للتكنولوجيا التطبيقية بالإسكندرية إنتاج وتجميع وصيانة الماكينات الصناعية، برمجة وتصميم المواقع الإلكترونية وتحليل البيانات.

- مدرسة MCV للتكنولوجيا التطبيقية بالشرقية اللحام، ومجال صيانة المعدات الكهربية والميكانيكية، ومجال تجميع وتشطيب السيارات التجارية.

- مدرسة فريش الدولية للتكنولوجيا التطبيقية الشرقية تصنيع وصيانة الاسطمبات والطباعة ثلاثية الأبعاد.

- مدرسة أحمد ضيف الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية بأسيوط الذكاء الاصطناعى والتكنولوجيا الرقمية.

- مدرسة فتح الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية الإسكندرية التجارة الحديثة.

- مدرسة مصر للتأمين الدولية للتكنولوجيا التطبيقية المنيا تخصصات تسويق الخدمات المالية.

- مدرسة السويدي الدولية للتكنولوجيا التطبيقية بالجيزة البرمجيات.

-مدرسة عمار للتكنولوجيا التطبيقية بالجيزة التطوير العقاري والسياحي.

- مدرسة وي للتكنولوجيا التطبيقية بالوادي الجديد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أنظمة الإلكترونيات، الأنظمة الكهربائية.

- مدرسة مدحت السويدي للتكنولوجيا التطبيقية بالشرقية مجال الطباعة ومدرسة STEP للتكنولوجيا التطبيقية بسوهاج الذكاء الاصطناعي.

- مدرسة نهضة مصر للتكنولوجيا التطبيقية بالجيزة السياحة.

- مدرسة إيفرجرو الدولية للتكنولوجيا التطبيقية بالمنوفية تشغيل وصيانة معدات الصناعات الثقيلة.

- مدرسة سي إف سي الدولية للتكنولوجيا التطبيقية بقنا تشغيل وصيانة معدات الصناعات الثقيلة.

- مدرسة ماونتين فيو الدولية للتكنولوجيا التطبيقية القليوبية إدارة المنشآت.

- مدرسة موبيكا الدولية للتكنولوجيا التطبيقية الجيزة تشغيل مكينات سي إف سي والروبوتات.

- مدرسة إيفا فارما الدولية للتكنولوجيا التطبيقية بالجيزة تشغيل وصيانة معدات الصناعات الدوائية والغذائية، وتطوير البرمجيات.

- مدرسة نهر الخير للتكنولوجيا التطبيقية بالمنيا الهندسة الزراعية – الأراضي والمياه – الاقتصاد الزراعي – البساتين – المحاصيل الزراعية – الإنتاج الحيواني والداجني.

- مدرسة عمار 2 للتكنولوجيا التطبيقية بالجيزة للتطوير العقاري والسياحي ومدرسة الفواخير للتكنولوجيا التطبيقية بالقاهرة متخصصة في صناعة الفواخير ومدرسة لينة للتكنولوجيا التطبيقية الجيزة زراعة وإنتاج التمور.

- مدرسة صناع الغد للتكنولوجيا التطبيقية القاهرة تنسيق الحدائق ومدرسة BSL للتكنولوجيا التطبيقية بالقاهرة.

- مدرسة تي إن جي للتكنولوجيا التطبيقية تكنولوجيا المعلومات.

- مدرسة البنك الأهلي المصري للتكنولوجيا التطبيقية والصناعات الغذائية الجيزة ميكانيكا وكهرباء - مراقبة جودة - سلامة الغذاء، ومدرسة بنك مصر للتكنولوجيا التطبيقية والصناعات الدوائية الجيزة الصناعات الدوائية.

- مدرسة بنك مصر للتكنولوجيا التطبيقية والصناعات الخشبية والأثاث بالجيزة تنفيذ أثاث طبيعي وصناعي - دهانات الاخشاب - التنجيد - إنتاج قطع أثاث خشبية يدوية قبل الفك والتركيب.

- مدرسة بنك مصر للتكنولوجيا التطبيقية وصناعات مواد البناء ببنى سويف فحص واختيار بلوكات الرخام - الصيانة العامة لخطوط الجلى - صيانة شاسيهات SPD.

- مدرسة البنك الأهلي المصري للتكنولوجيا التطبيقية والصناعات الميكانيكية والكهربائية والملابس الجاهزة القاهرة ميكانيكا - صناعات كهربية - ميكنة خطوط إنتاج - ميكاترونيكس، 3 فصول لتخصصات الصناعات الميكانيكية والكهربائية، 5 فصول لتخصصات الملابس الجاهزة والمفروشات.

- مدرسة سيد بيك للتكنولوجيا التطبيقية بالإسكندرية البتروكيماويات والمدرسة الفنية المتقدمة للتكنولوجيا التطبيقية للطاقة النووية بمرسى مطروح.

- مدرسة ابدأ الوطنية للعلوم التقنية بدمياط بدمياط الخدمات اللوجستية.

- مدرسة ابدأ الوطنية للعلوم التقنية ببدر بالقاهرة الذكاء الاصطناعى بالشراكة مع شركة ابدأ لتنمية المشروعات.

- مدرسة أفروإيجبت الدولية للتكنولوجيا التطبيقية بالشرقية وتكنولوجيات تصنيع الأثاث.

- مدرسة أبو زعبل القليوبية فني إنتاج صناعات كيماوية وأسمدة فوسفاتية.

- مدرسة طايو للتكنولوجيا التطبيقية البحيرة مجال الزراعة ومدرسة جينز كار القاهرة السيارات واليخوت والطائرات.

- مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية محافظة القليوبية شبكات وأمن المعلومات - تطوير مواقع وبرمجيات بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشركة المصرية للاتصالات، ومدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية محافظة أسيوط أسيوط شبكات وأمن المعلومات - تطوير مواقع وبرمجيات.

- مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية محافظة قنا شبكات وأمن المعلومات - تطوير مواقع وبرمجيات ومدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية محافظة جنوب سيناء جنوب سيناء شبكات وأمن المعلومات - تطوير مواقع وبرمجيات.

مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية محافظة البحيرة البحيرة شبكات وأمن المعلومات - تطوير مواقع وبرمجيات بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشركة المصرية للاتصالات.