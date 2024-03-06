وظائف للمعلمين في مدرسة السويدي الدولية للتكنولوجيا التطبيقية والبرمجيات

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع مشروع قوى عاملة مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، فتح باب التقديم للمعلمين من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أو خارجها للعمل بمدرسة السويدي الدولية للتكنولوجيا التطبيقية في مجال تخصص الدراما.

شروط التقديم في وظائف المعلمين بمدرسة السويدي

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، شروط التقدم للالتحاق بمدرسة السويدي الدولية للتكنولوجيا التطبيقية والبرمجيات، كما يلي.

- مؤهل عالٍ مناسب (بكالوريوس في الفنون المسرحية).

- خبرة في مجال تدريس المادة التخصصية لا تقل عن 7 سنوات ولا تزيد العمر عن 48 عاما.

- أن يكون من أبناء محافظات القاهرة الكبرى أو المحافظات المجاورة لا يوجد بدل انتقال.

- التعهد بالاستمرار بالعمل داخل المدارس IATS مدة لا تقل عن 6 سنوات دراسية.

- الحصول على تقويم أداء بمرتبة كفء خلال الثلاث سنوات الأخيرة للعاملين بوزارة التربية والتعليم.

- إجادة استخدام الحاسب الآلي (MS Office) وإجادة اللغة الإنجليزية.

- يفضل الحصول على دورات تدريبية أو دراسات عليا بمجال التخصص أو المجال التربوي.

معايير القبول المعلمين

- اجتياز اختبار أساسيات اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي.

- اجتياز الاختبارات التخصصية النظرية والعملية.

- اجتياز عرض التدريس المصغر والذي يتم اعداده من قبل المتقدم لمده 15 دقيقة.

- اجتياز المقابلة الشخصية.

- اجتياز اختبار تخصصي باللغة الإنجليزية للمواد التي تدرس باللغة الإنجليزية.

. يمكنك التقدم حتى 10 مارس 2024.