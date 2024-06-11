المشاط: جلسات ملتقى بنك التنمية الجديد تعكس مركز مصر الإقليمي والدولي

قالت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط إنّ ملتقى بنك التنمية الجديد يُمثل فرصة سانحة للخروج بأفكار تسهم في صياغة رؤية بنك التنمية، ضمن مجموعة بنوك التنمية متعددة الأطراف مثل التوسع في التعامل بالعملات الوطنية أو زيادة استخدام آليات مبادلة الديون لمواجه تغير المناخ وتسهيل وصول القطاع الخاص إلى التمويلات الميسرة.

وأوضحت أنها حرصت في أثناء الإعداد للملتقى على أن تعكس فعالياته الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والفرص المتاحة للتعاون بين القطاعين العام والخاص وتعريف مجتمع الأعمال في مصر، بما يتيحه البنك من أدوات وآليات تمويلية مختلفة ومبتكرة تعزز تمويل التنمية في مصر.

وتابعت المشاط في كلمتها بالملتقى الدولي الأول لبنك التنمية الجديد، بحضور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء: «ستجدون تنوعًا كبيرًا في الجلسات والموضوعات المطروحة للنقاش والتي تعكس مركز مصر الإقليمي والدولي ودورها كممر للتجارة العالمية ومركز لوجيستي محوري، وأيضًا خطط التنمية في مصر، إذ تمثل الشراكة مع بنك التنمية الجديد دافعًا كبيرًا لإنجاز تلك الاستراتيجيات».