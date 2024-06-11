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ضبط متهم بالاستيلاء على مبالغ مالية من المواطنين بدعوى توظيفها في القليوبية

كتب:

محمد بركات 
01:05 م | الثلاثاء 11 يونيو 2024
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

نجحت جهود أجهزة وزارة الداخلية، في كشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة طوخ بمديرية أمن القليوبية، من (7 أشخاص، مقيمين بدائرة المركز) بتضررهم من (موزع بشركة، مقيم بذات العنوان)؛ لقيامه بالنصب عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغت (7,5 مليون جنيه)؛ بزعم توظيفها في مجال تجارة الهواتف المحمولة نظير أرباح شهرية متفق عليها، إلا أنه لم يف بذلك.

جرى ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية.

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