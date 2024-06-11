ضبط 11 طن دقيق مدعم قبل بيعها في السوق السوداء
كتب:
محمد بركات
01:04 م | الثلاثاء 11 يونيو 2024
ضبط 11 طن دقيق مدعم
أعلنت وزارة الداخلية استمرار جهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.
وواصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية، أسفرت عن ضبط عدد من القضايا فب مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة، خلال 24 ساعة ضُبط خلالها نحو 11 طن دقيق (أبيض، بلدي مدعم).