«الدواء» تزف بشرى سارة بشأن تخفيض أسعار بعض الأدوية

كشف الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء، عن تفاوض مع بعض الشركات لتخفيض أسعار بعض الأدوية.

أسعار الأدوية

وأضاف رئيس هيئة الدواء خلال لقاء صحفي مع عدد من محرري ملف الصحة، أنّ هناك انفراجة كبيرة في توفير الأدوية، موضحا أنّ انفراج أزمة الدولار ساعد في توفير الأدوية، وخلال شهرين ونصف سيتم توفير عدد كبير من الأدوية فضلا عن مخزون استراتيجي.

هيئة الدواء

وتابع الغمراوي، أنّ أولوية هيئة الدواء الفترة المقبلة توفير الأدوية التي يحتاجها كل بيت مصري، قائلا: «شركات الأدوية تقدّم ملفا لزيادة أسعار الأدوية ولكن المحدد الأساسي هي الهيئة ونراجعها».

وأكد أنّ الهيئة تؤدي دور رقابي على الشركات ومراقبة العملية الإنتاجية، والميزة في السوق الدوائي أنّ كل دواء له 12 مثيل، ولكن هناك مشكلة لدى البعض أنّه يميل إلى المستورد فقط.