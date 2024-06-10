هيئة الدواء تسحب أدوية جديدة من الصيدليات.. تعرف على الأسباب

أصدرت هيئة الدواء منشورا حصلت «الوطن» على نسخة منه بضبط وسحب عبوات من قطرات الأنف لايس Lyse 6.5 mg/ml، المستخدمة في تعويض النقص بمستويات الصوديوم المنخفضة، ومعالجة حالات التليف الكيسي، والتهاب الجيوب الأنفية.

الاتصال بالخط الساخن لهيئة الدواء

وقالت هيئة الدواء في منشورها، إنه تم سحب المستحضر لعدم موافقته للمواصفات التي حددتها معامل هيئة الدواء المصرية، مطالبة المواطنين بضرورة شراء المستحضرات الحيوية من خلال الصيدليات، وفي حال الشك يرجى الاتصال بالخط الساخن لهيئة الدواء.

كما قامت هيئة الدواء بضبط وتحريز عبوات من مطهر بيتاسيبت Betasept 7.5% Surgical Scrub Solutio، نظرا لعدم مطابقته لمعايير معامل الهيئة، مطالبة المواطنين بضرورة توخي الحذر والعودة الي الصيدلي في حال الشك في أي مستحضر حيوي.

أهداف التنمية المستدامة

وتابعت هيئة الدواء التحذير والسحب ووقف التداول متعلق بالتشغيلية التي يتم الإعلان عنها فقط، مؤكدا أن ذلك يأتي في إطار حرص الهيئة على صحة وسلامة المواطنين والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 وضبط السوق الدوائية من خلال حملات التفتيش التي تقوم بها هيئة الدواء على الصيدليات ومعامل الدواء ومخازن الأدوية.

وعلقت هيئة الدواء بضرورة اتخاذ كل الاحتياطات اللازمة من تناول الأدوية المسحوبة والمغشوشة، مشيرة إلى أنها قد ينتج عنها آثار سلبية إلى أجهزة الجسم المختلفة منها القلب والكلى وحساسية إذا كانت منتجات التجميل.