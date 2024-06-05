هيئة الدواء تشارك في ندوة خاصة بالتعاون الإفريقي وتعزيز التصنيع المحلي

شاركت هيئة الدواء المصرية، في الندوة التي عقدت اليوم، بالمعرض والمؤتمر الطبي الإفريقي الثالث، التي ناقشت التعاون الإفريقي في مجال التصنيع المحلي، وتعزيز فرص الصادرات البينية.

سرعة نفاذ المستحضرات الدوائية

وأكد دكتور يس رجائي، مساعد رئيس الهيئة، خلال الندوة، أهمية مواءمة الأطر التنظيمية لإجراءات الدواء والمُستلزمات الطبية بالدول الإفريقية لتتفق مع المعايير الدولية، ما يٌساعد في تعزيز سرعة نفاذ المستحضرات الدوائية والمستلزمات الطبية إلى الدول الأكثر احتياجا.

كما استعرض جهود هيئة الدواء المصرية في التعاون المشترك مع عدد من الدول الإفريقية، والاتفاقات القارية المنظمة لتوحيد إجراءات تنظيم الرقابة على الدواء، وفرص الاستفادة من الخبرات المصرية في التصنيع والرقابة بالدول الإفريقية؛ مما يسرع من نفاذ المستحضرات الدوائية ذات الجودة بدول القارة.

الاكتفاء الذاتي والتنمية الاقتصادية

وأضاف أن التصنيع المحلي يُعد نهجًا استراتيجياً لتحقيق الاكتفاء الذاتي والتنمية الاقتصادية، وتحسين الرعاية الصحية عن طريق توافر الأدوية والأجهزة الطبية، مما يُسهم في تحسين صحة السكان، مُشيرا إلى أهمية التصنيع المحلي في خلق فرص عمل، وتعزيز التنوع الاقتصادي، والحوافز الخاصة بقطاع صناعة الدواء والمستلزمات الطبية، كما يضمن التصنيع المحلي توافر الإمدادات الأساسية من الأدوية والأجهزة الطبية خلال حالات الطوارئ والأوبئة.

وخلصت الندوة إلى أهمية العمل على توحيد الأطر التنظيمية للدواء والمستلزمات الطبية بين الدول الإفريقية، ودعم وتطوير القدرات التنظيمية الوطنية، والاعتماد على تبادل الخبرات من خلال مراكز التدريب الإقليمية والاستفادة من الشراكات الدولية، وتطوير مسارات مُتسارعة لإصدار الموافقات للمنتجات المحلية، وإعطاء الأولوية للمنتجات المصنعة محلياً، وتطبيق إجراءات صارمة لمٌراقبة الجودة، وتشجيع الجهود المشتركة في البحث والتطوير والاستفادة من الجهود والتوافق بين الحكومات في تيسير الإجراءات البينية للدول الأفريقية.

جاء ذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على تطوير صناعة الدواء في إفريقيا، وتعزيز فرص القارة في النهوض بالمنظومة الدوائية، ومناقشة التحديات ومواجهتها.