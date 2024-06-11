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عاجل| القبض على شقيق محمود كهربا بتهمة التعدي بالضرب على رضا البحراوي

كتب:

منة شبانة
01:21 م | الثلاثاء 11 يونيو 2024
شقيق لاعب النادي الأهلي محمود كهربا

شقيق لاعب النادي الأهلي محمود كهربا

ألقى ضباط مباحث قسم شرطة المعادي القبض على شقيق لاعب النادي الأهلي محمود كهربا، لاتهامه بالتعدي على الفنان رضا البحراوي وتكسير سيارته في أحد الفنادق، وحرر محضرا بالواقعة، وتم إحالته للنيابة التي تباشر التحقيق.

وكان المطرب رضا البحراوي قد توجه لقسم شرطة المعادي وحرر محضرا ضد شقيق «كهربا»، بسبب مشاجرة نشبت بينهما، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث، وتم القبض على المتهم واثنين آخرين، ويتم التحقيق معه في الواقعة.

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