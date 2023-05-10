القصة الكاملة لقضية شقيق كهربا.. خرج بعفو واحتفل به نجوم الأهلي

في ديسمبر من عام 2014 ألقت أجهزة الأمن، القبض على فتحي كهربا شقيق نجم النادي الأهلي محمود كهربا، بتهمة قتل شاب هو وآخرين خلال مشاجرة جمعتهم في مصر القديمة، وعاقبت محكمة الجنايات شقيق «كهربا» بالسجن لمدة 15 يومًا على ذمة القضية بتهمة القتل العمد، وقضي أكثر من نصف العقوبة حتى خرج من السجن بالعفو طبقًا للقانون لحسن السير والسلوك والإفراج الشرطي قبل أيام.

احتفال نجم الأهلي

واحتفل نجم النادي الأهلي محمود كهربا بخروج شقيقه وفوز النادي الأهلي ببطولة السوبر مؤخرًا بعد أن تغلب على منافسه بيراميدز بهدف دون رد، ونشر كهرباء صور للاحتفال مع زملائه في الفريق، بسبب الفوز وابتهاجًا بخروج شقيقه من السجن بعد أن قضى أكثر من نصف العقوبة وفقًا للقانون، وتبين أن شقيق كهربا تورط في قتل شاب في مصر القديمة.

تهمة القتل العمد

وتضمنت أوراق القضية كل من فتحي كهربا و4 من اصدقائه وهم محمد يوسف إسماعيل حامد، وشهرته «عماد لولو»، وأحمد محمد حسين وشهرته «حموسة»، ومحمد ثروت أحمد عبد الغنى وشهرته «القرموطى» وشقيقه «أحمد » ونسبت المحكمة للمتهمين تهم استعراض القوة والعنف ضد كلا من محمد فرحات عبد الوهاب ومحمد حسين أنور وأحمد شحاتة السيد من قاطنى مصر القديمة، بأن أطلقوا عليهم وابلا من الرصاص فبثوا الرعب فى نفوسهم وتسبب فى رعبهم قاصدين تعريض حياتهم للخطر، وقتلوا «محمد فرحات عبد الوهاب» عمدا.

تفاصيل عقوبة شقيق كهربا

وعاقبت محكمة الجنايات شقيق كهربا بالسجن لمدة 15 سنة وبعدها تم تخفيف العقوبة أمام محكمة النقض وقضى شقيق كهربا مدة الحبس حتى خرج وفق الإفراج الشرطي بعد أن قضي أكثر من نصف العقوبة وخرج بالتزامن مع حصول النادي الأهلي على بطولة كأس السوبر المصري ما ساهم في إضفاء أجواء البهجة والفرحة على أسرته وشقيقه نجم النادي الأهلي.