السيسي: غزة محاطة بالقتل والتجويع والترويع وتقع تحت حصار مخجل لضمير العالم

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ أبناء الشعب الفلسطيني الأبرياء في غزة محاطين بالقتل والتجويع والترويع، وواقعين تحت حصار معنوي ومادي مخجل للضمير الإنساني العالمي، وينظرون إلينا بعين الحزن والرجاء.

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته في المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة، والمنعقد في المملكة الأردنية، أنّ الاجتماع الحالي أمل أبناء غزة في غد مختلف يستعيد لهم كرامتهم الإنسانية المهدرة ويسترجع لهم بعض الثقة في القانون الدولي.