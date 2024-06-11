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السيسي: غزة محاطة بالقتل والتجويع والترويع وتقع تحت حصار مخجل لضمير العالم

كتب:

نرمين عفيفي
01:49 م | الثلاثاء 11 يونيو 2024
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ أبناء الشعب الفلسطيني الأبرياء في غزة محاطين بالقتل والتجويع والترويع، وواقعين تحت حصار معنوي ومادي مخجل للضمير الإنساني العالمي، وينظرون إلينا بعين الحزن والرجاء.

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته في المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة، والمنعقد في المملكة الأردنية، أنّ الاجتماع الحالي أمل أبناء غزة في غد مختلف يستعيد لهم كرامتهم الإنسانية المهدرة ويسترجع لهم بعض الثقة في القانون الدولي.

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بقلم نرمين عفيفي