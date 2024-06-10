غرفة شركات السياحة: حققنا نجاحا غير مسبوق بسبب اهتمام الرئيس السيسي بالقطاع

استضاف برنامج «دراسة واقتصاد»، من تقديم الإعلامي عبدالفتاح مصطفى، الرئيس التنفيذي للراديو 9090، اليوم الاثنين، مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، للحديث عن المصايف وقطاع السياحة في مصر الذي حقق نجاحًا غير مسبوق الفترة الأخيرة.

وذكر «صادق»، أن مصر تحتوي على حوالي 3 آلاف كيلو متر شواطئ، من إسكندرية لمطروح، من بورسعيد لشلاتين، ومن بورسعيد لرفح، وسواحل جنوب سيناء.

دور شركات السياحة

وأضاف عضو غرفة شركات السياحة، أن دور شركات السياحة إيجاد السبيل المناسب للأسرة، والفنادق تتراوح أسعارها طبقا لقرار وزارة السياحة النجمة 10 دولارات، النجمتين 20 دولارا، الـ3 نجوم 30 دولارا، الـ4 نجوم 40 دولارا، الـ5 نجوم 50 دولارا، وبالنسبة للمصريين يحصل على خصم 50% على هذه الأسعار.

بيت الشباب في كل محافظة

وشرح صادق أن كل الأماكن يمكن السفر إليها وتناسب جميع الفئات، إذ أن يكون متوفرا الأسعار بأقل تكلفة أو المرتفعة حسب إمكانية الشخص، ويمكن للشباب الذهاب إلى بيت الشباب في كل محافظة بأقل تكلفة.

ونصح أنه يجب الحجز مع شركة سياحية موثوق بها ومرخصة من الدولة والمراجعة وراء الشركة والبحث على الفندق قبل الذهاب إليه للتأكد من جميع التفاصيل التي تعرضها الشركة عليه، وآراء الآخرين عليه، ويكون هناك عقد بين الشركة والعميل ويمكن في حال عدم الالتزام بالاتفاق تقديم شكوى ضد الشركة.

كل محافظة تمتلك شواطئ

وأشار عضو غرفة شركات السياحة، إلى أن كل محافظة تمتلك شواطئ يكون متوفر بها شواطئ عامة وعلى مستوى عال، أي يمكن لأي شخص الدخول إليها والاستجمام بها، إذ أن الدولة تهتم بشكل كبير جدًا بالمواطن.

وتابع أن قطاع السياحة حقق نجاحًا غير مسبوق بسبب اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه رئاسة الجمهورية بهذا الملف والحرص على تنشيط السياحة في مصر، والاهتمام بالبنية التحتية، منوهًا بأن استقبلت مصر في عام 2023 حوالي 14.9 مليون سائح، فيما استقبلت في الشهور الأربع الأولى من العام الجاري نحو 5 ملايين سائح وهو الرقم الأعلى منذ عام 2010.

وعن أجمل الشواطئ في مصر، ذكر صادق أن شاطئ رأس حنكوراب‬‎ في مرسى علم يُعتبر رقم واحد في العالم، وكذلك شاطئ النيزك في مرسى علم، وشواطئ مرسى مطروح.