ملك الأردن: العملية العسكرية في رفح الفلسطينية أدت إلى تفاقم الوضع المتردي

قال عبد الله الثاني بن الحسين ملك الأردن، إنّ العملية العسكرية في رفح الفلسطينية، أدت إلى تفاقم الوضع المتردي، حيث تم تهجير ما يقارب المليون من سكان غزة قسرًا مرة أخرى، وحرمانهم من الوصول إلى الماء والغذاء والمأوى والدواء، وحتى أولئك الذين نزحوا مرارا وتكرارا بحثا عن الأمان يتم استهدافهم، مؤكدا أنه لا يوجد مكان آمن في غزة.

وأضاف ملك الأردن، خلال كلمته بالمؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة، وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الاستجابة الإنسانية في غزة دون المطلوب بدرجة كبيرة، إذ واجه إيصال المساعدات عقبات على جميع المستويات ولا يمكن لعملية إيصال المساعدات أن تنتظر وقف إطلاق النار كما لا يمكنها أن تخضع للأجندات السياسية لأي طرف.

وتابع: «أهل غزة لا يتطلعون إلينا من خلال الكلام المنمق والخطابات، بل إنهم يريدون إجراءات فعلية على أرض الواقع».