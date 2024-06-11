الرئيس السيسي يطالب بالوقف الفوري والشامل والمستدام لإطلاق النار في غزة

طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي باتخاذ خطوات فعالة لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2735 الصادر بالأمس والقرارات الأخرى ذات الصلة.

وقال الرئيس السيسي خلال كلمته بمؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة، إنَّ مصر تشدد على الوقف الفوري والشامل والمستدام لإطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح جميع الرهائن والمحتجزين والاحترام الكامل لما فرضه القانون الدولي الإنساني.

وأكّد رئيس الجمهورية ضرورة حماية المدنيين وعدم استهداف البنية التحتية أو موظفي الأمم المتحدة والعاملين في القطاعات الطبية والخدمية بالقطاع.

وشدد على أهمية توفير الدعم والتمويل اللازمين لوكالة الأونروا حتى تتمكن من تأدية دورها الحيوي والهام في مساعدة المدنيين الفلسطينيين، والعمل على تنفيذ قرارات مجلس الأمن المعنية بالشأن الإنساني، بما فيها القرار رقم 2720 وتشريع تدسين الآليات الأممية اللازمة لتسهيل دخول المساعدات في القطاع.

ولفت إلى أهمية توفير الظروف اللازم للعودة الفورية للنازحين في القطاع للعودة لسكنهم الذي أجبروا على النزوح منها بسبب الحرب الإسرائيلية.