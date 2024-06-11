الرئيس السيسي يطالب إسرائيل بالانسحاب من رفح الفلسطينية

دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى اتخاذ خطوات فعّالة لإلزام إسرائيل بإنهاء حالة الحصار والتوقف عن استخدام سلاح التجويع في عقاب أبناء القطاع، مطالبًا إسرائيل بضرورة الانسحاب من مدينة رفح الفلسطينية.

وشدد السيسي خلال كلمته بمؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة، على أهمية إلزام إسرائيل بإزالة جميع العراقيل والنفاذ الفوري والمستدام والكافي للمساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة من كل المعابر، وتوفير الظروف المناسبة لتسليم هذه المساعدات إلى أبناء القطاع بمختلف مناطقه.

وقال الرئيس إنَّ الحلول العسكرية والأمنية لم تحمل لمنطقتنا إلا المزيد من الاضطراب والدماء، فالسبيل الوحيد للاستقرار والتعايش في المنطقة يكمن في علاج جسور الصراع من خلال حل الدولتين، ومنح الشعب الفلسطيني حقه المشروع في دولته المستقلة القابلة للحياة عاصمتها القدس الشرقية والحصول على عضوية الأمم المتحدة.

وثمن الرئيس السيسي اعترافات بعض الدول الأوروبية بالدولة الفلسطينية، داعيا باقي الدول في العالم بالحذو على ذات الحذو وأن يقفوا بجانب العدل والأمن والسلام.