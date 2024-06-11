الرئيس الفلسطيني يطالب بوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية

وجه محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، الشكر ملك الأردن عبد الله الثاني بن الحسين، والرئيس عبد الفتاح السيسي، وأنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، على الدعوة لمؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة، الذي يهدف إلى تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للشعب الفلسطيني المنكوب والمدمر على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي الغاشمة في قطاع غزة والضفة الغربية.

ووجه «عباس»، خلال كلمته بالمؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية الطارئة لغزة، الشكر لجميع القادة وممثلي الوفود والدول والمنظمات المشاركة على تلبية نداء الاستغاثة؛ لتقديم ما يمكن من مساعدات إنسانية لعلها تبلسم جراح الشعب الفلسطيني في مخيمات النزوح وتمده بوسائل الإيواء والكهرباء والمياه والخدمات الطبية، موضحا أن هذه المساعدات تمهيدا لعودة الشعب الفلسطيني لمناطقه التي أجبر على النزوح منها.

وأضاف: «ألم يحين الوقت بعد لوقف ما يتعرض له الشعب الفلسطيني منذ 8 أشهر من جرائم الإبادة الجماعية والتجويع والحرمان من أبسط حقوقهم الإنسانية، بالإضافة إلى ما يعانيه شعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس من جرائم قوات الاحتلال ومستوطنيه الإرهابية، وسرقته لأراضي وموارد ومقدرات فلسطين، والاعتداء على حريته وكرامته ومقدساته».