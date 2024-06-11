كيف تحدد قدرة التكييف المناسبة لمساحة غرفتك؟.. احسبها بمعادلة بسيطة

يتطلب اختيار مكيف الهواء المناسب للغرفة معرفة بعض الأمور المهمة والمعلومات الخاصة بالغرفة المراد تركيبه فيها، كما أن هناك العديد من العوامل التي تؤثر على اختيار التكييف؛ على رأسها حجم الغرفة ودرجة حرارتها، ولذا نوضح لكم في السطور التالية كيفية اختيار قدرة التكييف المناسبة بناء على العوامل المؤثرة في ذلك، وكيفية حساب هذا بمعادلة بسيطة.

العوامل المؤثرة في اختيار قدرة التكييف

يعتمد حساب قدرة التكييف المناسبة للغرفة على العديد من العوامل، أهمها:

حجم الغرفة:

يتم حساب حجم الغرفة بضرب الطول في العرض في الارتفاع «بالأمتار»، وتُستخدم معادلة مختلفة لحساب قدرة التكييف حسب نوع الغرفة، فللغرف العادية يتم ضرب حجم الغرفة بـ250، وللغرف شديدة الحرارة أو في الأدوار الأخيرة، يتم ضرب حجم الغرفة بـ300.

المناخ:

في المناطق ذات المناخ الحار، يُنصح باختيار مكيف هواء ذي قدرة أكبر.

عدد الأشخاص:

يُنصح بإضافة 200 وحدة حرارية لكل شخص إضافي في الغرفة.

اتجاه الغرفة:

تُعدّ الغرف التي تتعرض لأشعة الشمس مباشرة أكثر سخونة، وبالتالي تحتاج إلى مكيف هواء ذي قدرة أكبر.

عوامل أخرى:

وجود أجهزة كهربائية: تُصدر الأجهزة الكهربائية الحرارة، وبالتالي يجب مراعاة ذلك عند حساب قدرة التكييف.

نوع العزل الحراري:

يساعد العزل الحراري الجيد على تقليل تسرب الحرارة إلى الغرفة، وبالتالي يمكن اختيار مكيف هواء ذي قدرة أصغر.

خطوات حساب قدرة التكييف

قياس أبعاد الغرفة: قياس طول وعرض وارتفاع الغرفة «بالأمتار».

حساب حجم الغرفة: ضرب الطول في العرض في الارتفاع.

اختيار معامل الضرب المناسب: 250 للغرف العادية، و300 للغرف شديدة الحرارة أو في الأدوار الأخيرة.

حساب قدرة التكييف: بضرب حجم الغرفة في معامل الضرب.

إضافة وحدات حرارية لعدد الأشخاص: بأن تضيف 200 وحدة حرارية لكل شخص إضافي في الغرفة.

مراعاة العوامل الأخرى: إضافة وحدات حرارية إضافية لوجود أجهزة كهربائية، واختيار مكيف هواء ذي قدرة أكبر للغرف التي تتعرض لأشعة الشمس مباشرة.

مثال:

لنفترض أن لدينا غرفة طولها 4 أمتار وعرضها 3 أمتار وارتفاعها 2.5 متر، ونتواجد في منطقة ذات مناخ حار، ولا توجد أجهزة كهربائية في الغرفة، والغرفة لا تتعرض لأشعة الشمس مباشرة، فيكون حساب قدرة التكييف كالتالي:

حجم الغرفة: 4 × 3 × 2.5 = 30 مترا مكعبا.

معامل الضرب: 300 «لأن الغرفة شديدة الحرارة».

قدرة التكييف الأساسية: 30 × 300 = 9000 وحدة حرارية.

عدد الأشخاص:

القدرة الإضافية للأشخاص: 2 × 200 = 400 وحدة حرارية.

قدرة التكييف النهائية: 9000 + 400 = 9400 وحدة حرارية.

وبناءً على الحسابات السابقة، نحتاج إلى مكيف هواء ذي قدرة 9400 وحدة حرارية.

وينصح بالإضافة إلى ما سبق استشارة مختص لتحديد قدرة التكييف المناسبة بدقة، وشراء مكيف هواء ذي كفاءة عالية؛ إذ تساعد تلك المكيفات على توفير الطاقة، ضرورة الصيانة الدورية؛ تُساعد الصيانة الدورية على إبقاء مكيف الهواء في حالة جيدة وتحسين كفاءته.