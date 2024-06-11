«المالية»: نظرة إيجابية من المؤسسات الدولية لمستقبل مصر الاقتصادي

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، محافظ مصر لدى بنك التنمية الجديد، إننا نتخذ خطوات فعَّالة لتحسين بيئة الأعمال في مصر وتحفيز الاستثمار، ترتكز على إصلاحات هيكلية تستهدف تعزيز أنشطة واستثمارات القطاع الخاص، وزيادة مساهماته في عملية التنمية، والناتج المحلي؛ باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي الشامل، لدفع الاستثمار والنمو خاصة في الرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية.

تحسين مناخ الاستثمار

قال الوزير، محافظ مصر لدى بنك التنمية الجديد «NDB» في الجلسة الأولى للملتقى الدولي الأول للبنك بالعاصمة الإدارية، إننا نعمل على تحسين مناخ الاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات، والمستثمرين وشركاء التنمية الدوليين للإسهام في دفع مسيرة النمو الاقتصادي والاستثمار بمصر، موضحًا أن الأولويات المصرية تتوافق مع مستهدفات بنك التنمية الجديد، حيث تمثل شبكات النقل ومشاريع الطاقة ومبادرات التنمية ركيزة أساسية لاستراتيجية النمو في مصر.

أضاف: «مستمرون في خلق بيئة مواتية للاستثمار وتعزيز الشراكات ذات المنفعة المتبادلة، استهدافًا لتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة»، مشيرًا إلى أن هناك نظرة إيجابية من المؤسسات الدولية لمستقبل مصر الاقتصادي على نحو يجدد الثقة في مسار النمو، فى ظل التحديات الخارجية والداخلية غير المسبوقة التى تتشابك جميعها لتشكل هزات عنيفة لبنية الاقتصاد العالمي بشكل عام، والاقتصادات الناشئة بشكل خاص.

تحقيق نتائج إيجابية للأداء المالي

وأكد معيط أن مسار الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الدولة المصرية يُسهم في تحقيق نتائج إيجابية للأداء المالي، بالحفاظ على تحقيق فائض أولي والنزول بمعدلات العجز والدين للناتج المحلي.