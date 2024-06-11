صحيفة عبرية: تصريح بلينكن بشأن صفقة غزة هدفه إحراج نتنياهو

أفادت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، بأنّ تصريح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، صباح اليوم، عن التزاك نتنياهو بالصفقة الخاصة بـ غزة، كان يهدف في الواقع إلى إحراجه.

بلينكن رد قادة حماس في غزة يبعث عن الأمل

وأضاف بلينكن، أنّ رد حماس على قرار الأمم المتحدة لامة تبعث على الأمل، متابعا: «ما يقوله قادة حماس في غزة هو المهم، ونحن ننتظر سماعهم. وكلما طال أمد ذلك، زادت احتمالات انتشار الصراع».

وعلق مسؤول سياسي، على القرار الذي اتخذ الليلة الماضية في مجلس الأمن الدولي، بعد نحو نصف يوم، قائلًا إنّ إسرائيل لن تنهي الحرب قبل تحقيق جميع أهدافها والقضاء على القدرات العسكرية والحكومية لحماس، وجميع المختطفين لدينا، والتأكد من أن غزة لن تشكل بعد الآن تهديدا لإسرائيل، مشيرا إلى أنّ الخطوط العريضة التي تم تقديمها في الواقع «تسمح لإسرائيل بالالتزام بهذه الشروط وستفعل ذلك بالفعل».

نتنياهو لن يفعل إلا ما هو في صالحه

وتابعت الصحيفة، بأن الأمريكيين يرون أن نتنياهو لن يفعل في نهاية المطاف إلا ما هو في صالحه سياسيا.