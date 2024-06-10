أستاذ علوم سياسية: زيارات بلينكن للمنطقة يعقبها تصعيد إسرائيلي في غزة

قال الدكتور حسن سلامة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن زيارات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، تثير القلق، موضحًا أن كل زيارة له تؤدي إلى زيادة التصعيد الإسرائيلي في غزة، وزياراته بلا نتيجة، مشددًا على أن تصريحات بلينكن استهلاك إعلامي وتمثل حالة من حالات النفاق السياسي، التي تمارسها الإدارة الأمريكية بالتزامن مع الدخول على الانتخابات.

حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني

واستنكر «سلامة»، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «في المساء مع قصواء»، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، على فضائية «سي بي سي»، حرب الإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي، مشيرا إلى أن إسرائيل تعتبر أنها فوق القانون وسط تواطؤ واضح من الولايات المتحدة الأمريكية.

وتابع: «نشهد محرقة حقيقية على أرض غزة، ويوجد استهداف للنساء والأطفال لمنع خروج جيل جديد، وسط دعم من الولايات المتحدة الأمريكية، وصمت من المجتمع الدولي، الدور المصري ثابت لم يتغير، بشأن دعم القضية الفلسطينية، فهي قدمت شهداء للدفاع عن هذه القضية، وتتحمل العبء الأكبر في الدفاع عن القضية الفلسطينية من منطلق مسؤوليتها التاريخية».