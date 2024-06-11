بلينكن: مقترح بايدن بشأن غزة الأفضل.. ويحظى بقبول إسرائيل

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إنّ المسؤولية ستكون على عاتق حماس إذا لم تقبل المقترح الذي قدمناه لوقف الحرب في غزة، مؤكدا أنّ عدم وجود خطة لليوم التالي للحرب في غزة سيؤدي إلى تجدد الصراع مستقبلا، وذلك وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وأكد وزير الخارجية الأمريكي أنّ الحديث القادم من قيادة حماس داخل غزة هو الأهم وهو ما ننتظر رؤيته، لافتا إلى أنّ المقترح الذي قدمه الرئيس بايدن بشأن غزة هو الأفضل ويحظى بقبول إسرائيل.