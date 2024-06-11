إتاحة الاستعلام عن القبول المبدئي في وظائف مهندسين ومحامين بـ«النقل»

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، إتاحة الاستعلام عن القبول المبدئي لخوض الامتحان الإلكتروني والمواعيد المقررة للمتقدمين في مسابقات شغل وظائف بكل من الهيئة القومية للأنفاق، والهيئة العامة للنقل النهري، وجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، وذلك عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg.

مسابقة تعيين الهيئة القومية للأنفاق

وكان الجهاز أعلن في شهر يناير الماضي عن مسابقة لتلبية حاجة الهيئة القومية للأنفاق لتعيين 96 مهندساً في تخصصات مختلفة، و5 في وظيفة أخصائي شؤون مالية بالمستوى الوظيفي الثالث (ج).

مسابقة النقل النهري

كما أعلن الجهاز أيضا عن مسابقة لتلبية حاجة الهيئة العامة للنقل النهري لتعيين 24 في وظيفة مهندس بناء سفن ثالث، و4 في وظيفة أخصائي حاسبات اّلية ثالث بالمستوى الوظيفي الثالث (ج).

مسابقة النقل البري

كما أعلن أيضا عن مسابقة لتلبية حاجة جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي لتعيين 6 في وظيفة محام بالدرجة المالية الثالثة.

وتجرى كل تلك المسابقات وغيرها وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وتجري مسابقات المحامين وفقا للقانون رقم (47) لسنة 1973 الصادر بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها.